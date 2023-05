Calciomercato Juve – Notizia pesantissima su Vlahovic: “Tutto vero”

La situazione legata a Vlahovic continua a far parlare. E' ovvio che sia spesso e volentieri al centro delle attenzione e delle polemiche. Da lui ci si aspetta molto e questa stagione è stata tutto, tranne che convincente ed esaltante. Qualcuno ha parlato di dissapori tra lui e Allegri: niente di più falso. Il nervosismo c'è, ma non è legato ad un rapporto diretto tra i due. Bensì al momento, che di sicuro non è dei migliori. Dusan s'impegna, corre e lotta ogni volta che può. Ma per una ragione o per l'altra, spesso e volentieri non riesce a buttarla dentro come vorrebbe lui e come vorrebbero tutti i tifosi.