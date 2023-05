Mercato Juve / Giuntoli si scatena: ha 7 sogni sulla sua lista della spesa

La stagione ha ancora tanto da raccontare, con un finale di stagione che vedrà la Juve assoluta protagonista in campo tra corsa Champions in campionato e un' Europa League da conquistare. Ma la Juventus sarà certamente anche tra i club più attivi sul mercato estivo, su questo ci sono veramente pochi dubbi. E l'estate - oramai - è davvero dietro l'angolo.

A fare da "Deus ex machina" del calciomercato bianconero potrebbe essere Cristiano Giuntoli , sempre più vicino a trasferirsi da Napoli a Torino . L'arrivo di colui che è stato uno dei principali artefici della vittoria dello Scudetto del Napoli - ovviamente - porterebbe grandi cambiamenti anche in casa Juve.

E girano già tantissime voci su quelle che potrebbero essere le sue prime mosse di mercato per aprire un nuovo corso a Torino. Stando alle ultime news e alle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore in ambiente bianconero, ecco i nomi più grossi sulla lista della spesa di Giuntoli per la Juventus