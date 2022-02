Mercato Juve / Non solo Zaniolo, Sky sgancia il siluro: un nome pauroso!

Sarà un finale di stagione importantissimo per la Juve, tra risultati da raggiungere sul campo e la programmazione del prossimo mercato estivo. Due aspetti fortemente legati tra di loro. Per il progetto bianconero infatti sarà fondamentale conquistare la qualificazione alla prossima Champions League.

In attesa del verdetto del campo comunque, la Juventus tesse già le sue fila nell'ombra. Il nome caldo di questo periodo è quello di Nicolò Zaniolo, il cui rinnovo con la Roma è ancora fortemente in dubbio. La Vecchia Signora lo ha messo nel mirino, visto che il suo identikit corrisponde perfettamente agli standard della Juve. Giovane ma già pronto e con ancora grandissimi margini di crescita. E pure italiano, che non guasta mai.