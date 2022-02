Mercato Juve / Clamoroso Dybala, voci pesantissime: “Ha deciso”

In casa Juve, da ormai più di due anni, il caso Dybala continua a tenere banco e a riempire le cronache di mercato. Una storia infinita, piena di colpi di scena, tira e molla, riavvicinamenti e allontanamenti, senza che finora sia ancora stata scritta la parola "fine" su questa estenuante telenovela.

Ma ormai siamo quasi arrivati alla resa dei conti finale e ai titoli di coda: Paulo Dybala è in scadenza tra qualche mese e già da ora può effettivamente accordarsi con altri club senza passare per la Juventus. Una situazione spinosa e delicata, che in queste ore sta riaccendendo le voci di mercato intorno alla Joya.