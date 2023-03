Calciomercato Juventus / Conferme su Zidane, con lui spuntano due nomi clamorosi

Sono arrivate diverse indiscrezioni in queste ore che fanno bene sperare sull'esito del ricorso della Juve al Collegio di Garanzia del Coni. Tante fonti autorevoli sono convinte che la penalizzazione sarà tolta e che verranno restituiti ai bianconeri i 15 punti. Sarebbe una vittoria clamorosa per il club piemontese, che dovrebbe poi aspettare l'esito del processo sulla manovra stipendi.

Il futuro della Juventus potrebbe insomma essere stravolto in un senso o nell'altro e nel futuro della Vecchia Signora potrebbe anche non esserci Allegri, indipendentemente da come finirà questa stagione. Max potrebbe sostituire Simeone sulla panchina dell'Atletico Madrid, ma ci sono anche altri club interessati ai servigi del mister livornese. E alla Juve chi arriverebbe? In Spagna sono sicuri che il profilo più vicino al club bianconero sia Zidane.