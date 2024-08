Juve Next Gen, da Hasa a Nonge: tutte le ufficialità dell’ultimo giorno

Da Hasa al Lecce a Nonge al Troyes: tutte le ufficialità dell'ultimo giorno di mercato in casa Juve Next Gen

È stata un’ultima giornata di mercato ricca di ufficialità per la Juve Next Gen, che ha visto partire diversi talenti in giro per il mondo. Andiamo alla scoperta di tutti i trasferimenti.

Juve Next Gen, le ufficialità dell’ultimo giorno di mercato

Tommaso Maressa si è trasferito a titolo definitivo alla Carrarese, mentre Luis Hasa è andato a titolo definitivo al Lecce. Dopo l’esperienza al Monza, invece, Stefano Gori giocherà la prossima stagione in prestito allo Spezia. Prestito anche per Nonge, che è passato al Troyes, mentre Quattrocchi si è trasferito in prestito alla Cavese. Un trasferimento anche per l’U20, che ha salutato Grosso, trasferitosi in prestito al Frosinone.