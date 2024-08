Juve Next Gen, Olivieri ceduto a titolo definitivo alla Triestina

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla Next Gen, parlando anche della cessione di Marco Olivieri.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulla Next Gen. Ecco il comunicato: “Marco Olivieri, arrivato nelle giovanili bianconere nel 2017, lascia la Juventus: è ufficiale infatti il suo passaggio alla Triestina a titolo definitivo. Tra Juventus Primavera e Next Gen, l’attaccante classe 1999 ha giocato in bianconero 87 partite, trovando anche cinque gol tra i professionisti prima di vestire nelle scorse stagioni, in prestito, le maglie di Empoli, Lecce, Perugia e Venezia. Nella stagione 2019/20 poi, spesso aggregato alla Prima Squadra bianconera e presente nell’elenco dei convocati, fa il suo esordio in Serie A – giocando tre spezzoni di partita contro Genoa, Cagliari e Roma – e anche in Champions League, nel finale della gara di ritorno contro il Lione dell’agosto 2020. Ora per lui una nuova avventura lontano da Torino: grazie di tutto, Marco, e in bocca al lupo per il futuro!”.