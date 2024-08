Mercato Juve, Sky sgancia la bomba in diretta: “Ecco chi sta per arrivare!”

Il calciomercato della Juventus è pronto a entrare nella sua fase cruciale: ecco le ultime news in diretta da Sky Sport sui colpi in arrivo

La Juve ora è chiamata a stringere i tempi in sede di mercato. Sono infatti ancora tanti i nodi da sciogliere per la Juventus, sia per quanto riguarda il calciomercato in entrata che per quello in uscita. Dopo la risoluzione di Szczesny, la priorità in uscita è trovare una soluzione per Chiesa, oltre che per altri giocatori ancora in esubero. Ma è in entrata che ci si aspettano ora segnali forti e concreti da parte di Giuntoli. E, a tal proposito, Sky Sport ha fatto il punto della situazione in diretta indicando quelli che saranno i prossimi colpi di mercato in entrata della Juventus.

Almeno 4, secondo Sky. Il primo, che si sta sbloccando definitivamente proprio in queste re, è ovviamente Koopmeiners dall’Atalanta. Gli accordi ci sono, manca solo la fumata bianca. Subito dopo Koopmeiners, occhio a Nico Gonzalez, altro grande obiettivo prioritario del calciomercato bianconero. Poi un difensore, con Kalulu che deve dare la sua risposta definitiva alla Signora. E infine un altro esterno offensivo. In questo caso, pare che Francisco Conceicao sia il nome più caldo in orbita Juve, con il figlio d’arte che avrebbe già dato il suo sì a Giuntoli. Occhio però alle alternative. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti, oltre a Nico Gonzalez e Conceicao, sulla lista di mercato della Juve ci sarebbero almeno altri 5 nomi come possibili alternative: Galeno del Porto, Berardi del Sassuolo, Sterling del Chelsea, Sancho del Manchester United e Marcus Edwards dello Sporting Lisbona. Ma non è ancora tutto, anzi. Giuntoli è scatenato: altro colpo vicinissimo alla Juventus! <<<