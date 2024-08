Calciomercato Juve | Terremoto Giuntoli: prende Kalulu e vuole pure…

Il mercato della Juve non si fermerà a Kalulu

Giuntoli sta lavorando in maniera importantissima in sede di calciomercato, per quanto riguarda la Juventus. In questo momento, tutto lascia pensare che ci possano essere dei movimenti importanti da qui a qualche giorno ma nulla sarà definitivo fino al gong finale del mercato che avverrà tra un paio di settimane. Il campionato, però, inizierà a breve. E per questo motivo e questa ragione, bisognerà accelerare per ciò che concerne la possibilità di andare a rinforzare la rosa con questo o quel colpo. In questo momento, la Juventus sembra essere incastrata in delle situazioni – appunto – da sbloccare e per fare il punto della situazione su tutto, abbiamo realizzato un borsino da scorrere in pochi secondi che vi aiuterà a capire molto rapidamente lo stato delle cose. Qual è il colpo più vicino? E quello più lontano? Senza perdere tempo, iniziamo subito a scorrere le nostre inforgrafiche una a una: ecco come stanno le cose! <<<