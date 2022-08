Mercato Juve / Agnelli è una furia, scatenato! Sta per comprare pure…

La Juventus sta operando in sede di calciomercato come non si vedeva fare da un po' di anni. E' ovvia ed evidente più che mai la volontà della società di riuscire a vincere nuovamente lo scudetto tornando ad alti livelli anche per quanto riguarda l'Europa. Per farlo, servivano dei calciatori di un certo tipo. Alcuni sono statti presi, ma la musica non è ancora terminata.