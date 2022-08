Mercato Juve – Non solo Milinkovic: Allegri sogna questa formazione

Le ambizioni della dirigenza della Juventus sono state subito palesi. C'è la volontà di tornare a primeggiare in Italia e in Europa. Gli arrivi di fuoriclasse come Pogba e Di Maria rispondono proprio a questa esigenza. Così come la repentina sostituzione di de Ligt con Bremer, colui che è stato eletto miglior difensore dello scorso campionato italiano.