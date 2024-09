Dopo Juve-Napoli, annuncio improvviso: "Addio Vlahovic! Prendono..."

Juventus-Napoli è finita in pareggio. Ma il segnale lanciato da Thiago Motta è stato estremamente chiaro. Occhio al mercato...

Il pareggio della Juventus contro il Napoli può significare molto e molte cose diverse. Thiago Motta ha lanciato un segnale molto chiaro dopo aver mandato in panchina Vlahovic che continua a non segnare e che non sembra essere in grado di sbloccarsi. Lo farà, per carità. Ma deve correre. La Juve lo paga una cifra enorme e da lui vuole vedere dei risultati che servono alla squadra, alla classifica, ai tifosi. Ecco la ragione per cui da qualche ora e in maniera sempre più insistenza si sta mettendo in discussione proprio l’eventualità di capire se sia o meno il tipo di calciatore che davvero può dare alla Vecchia Signora quello che le serve da qui al prossimo futuro. E da questo interrogativo, esce fuori la notizia più clamorosa del giorno.

Juve-Napoli anche per il calciomercato

Il giornalista Paolo Paganini sul proprio profilo di X ha sganciato il siluro di calciomercato: “Il messaggio di Thiago Motta mi sembra chiaro in Juventus Napoli: Vlahovic o si sveglia oppure in attesa del mercato potrebbe finire in panchina. C’è David del Lille per gennaio ma il vero obiettivo resta Osimhen“. Una notizia di quelle che lasciano senza parole e che mette Vlahovic nella condizione di non avere più tempo a disposizione. Giuntoli potrebbe tentare il colpaccio clamoroso e da quello che viene riferito e riportato, questo, sarebbe già nei piani dei bianconeri. La novità lì davanti potrebbe essere duplice con un rinnovamento totale del reparto e con un doppio colpo: Jonathan David a gennaio, Osimhen in estate. Un po’ per ricreare quello che ha l’Inter con Lautaro e Thuram. Dove, quando non segna uno… segna l’altro. Si vedrà. Dusan, però, è avvisato. In tutto ciò, sempre parlando di Juventus, attenzione: sta circolando una notizia che lascia davvero senza parole <<<