Juve, Motta ha deciso chi vuole comprare in attacco | Mercato

Thiago Motta avrebbe le idee particolarmente chiare rispetto a chi potrebbe arrivare in attacco in casa Juve, in questa sessione

Koopmeiners e Nico Gonzalez non sono gli unici due obiettivi di calciomercato della Juventus in questa sessione estiva. C’è anche molto altro sul taccuino di Giuntoli che infatti, starebbe seriamente lavorando alla possibilità di fare anche altri colpi. Ovvio, ci sono delle priorità ed è per questa ragione che da qui al termine del mercato, le novità in casa Juve non mancheranno. Nei piani del club bianconero ci sarebbe anche la volontà totale di mettere a disposizione di Thiago Motta qualcosa di importante in attacco. Va considerato infatti che il vice-Dusan è una priorità e non una semplice ciliegina sulla torta. Motivo per cui anche Thiago Motta, avrebbe le idee molto chiare rispetto al colpo che vorrebbe chiudere lì davanti.

Calciomercato, la Juventus tra due nomi in attacco

In questi giorni abbiamo visto come la Juventus avrebbe messo all’interno del proprio taccuino diversi nomi per andare a rinforzare l’attacco. Due su tutti: quello di Galeno e quello di Adeyemi. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, il tecnico bianconero avrebbe un debole assoluto per quanto riguarda Galeno. Secondo Motta è molto pi duttile e per questo motivo, al momento, ci sarebbe lui in cima alla lista delle preferenze. Ovvio: andranno fatte anche altre valutazioni, non solo di tipo economico. Ma secondo quanto scrive la rosea, Motta potrebbe spingere principalmente per Galeno. Novità, sono comunque attese nei prossimi giorni. Nel frattempo, comunque, attenzione: Giuntoli avrebbe in mente qualcos’altro di grosso da fare sul mercato <<<