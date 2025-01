Mercato Juve / Giuntoli scatenato! Vuole comprare anche...

In casa Juventus si parla in maniera sempre più insistente dei possibili colpi in entrata, rispetto ad un calciomercato già bollente

La Juve cerca la sua cura. L’iniezione di fiducia ottenuta dopo la vittoria sul Milan non ha sortito, infatti, l’effetto desiderato. Ed eccoci di nuovo a parlare dei problemi della squadra allenata da Thiago Motta. I difetti sono tanti: dalla sterilità offensiva alla incertezza della difesa passando per un centrocampo poco capace di collegare il gioco. Il momento non è roseo. Ma il tecnico ha la fiducia della società e, quindi, il mandato di lavorare il più possibile per cercare di invertire la rotta. Tecnico che, evidentemente, spera anche in una mano dal calciomercato, visto che la finestra di riparazione è ancora aperta e lo sarà fino al 2 febbraio. Qualcosa è stata fatta: Muani e Veiga. Qualcosa potrebbe ancora farsi. Anche in difesa, visto e considerato l’addio di capitan Danilo.

Calciomercato Juve: i nomi per rinforzare la difesa

L’arrivo di Renato Veiga potrebbe non aver concluso il parco difensori della Juve. Thiago Motta chiede ancora un innesto e Giuntoli, a riprova della fiducia accordata al suo allenatore, è a lavoro per farlo contento. Come riporta il Corriere dello Sport, la rosa dei nomi annovera dentro Jean-Clair Todibo. È uno dei più graditi ed il francese, dal canto suo, ha già dato il suo consenso al trasferimento. Tra le alternative abbiamo Chabot dello Stoccarda, Goglichidze dell’Empoli e Kelly del Newcastel United. Ci sarebbe anche Antonio Silva in lizza ma il Benfica spara troppo alto. Infine, c’è Hancko. Il classe 1997 è ormai, da tempi non sospetti, promesso sposo della Juve. Il suo approdo a Torino e in Serie A dovrebbe concretizzarsi però l’estate prossima. Niente che possa sistemare le cose nell’immediato, però. Thiago Motta vuole ancora un difensore e lo vuole subito. Il diesse Cristiano Giuntoli è a lavoro. Tutto, per un finale di stagione memorabile e all’altezza delle aspettative della dirigenza. E non è finita. Sempre in chiave calciomercato, la Juventus starebbe facendo delle serie valutazioni anche rispetto ad un altro colpo… molto grosso <<<