Juve, emergenza in difesa: quattro nomi per sostituire Bremer - JuveNews.eu

La Juve è alla ricerca di un sostituto per l'infortunato Bremer: Giuntoli segue con attenzione quattro giocatori

Il grave infortunio al legamento crociato terrà Bremer lontano dal terreno di gioco per il resto della stagione. Un’assenza pesantissima per la Juve, che dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri. Ora Gatti e Kalulu dovranno fare gli straordinari, con Danilo e Cabal come uniche alternative ai titolari. Quattro giocatori per due posti sono troppo poche per una squadra come la Vecchia Signora impegnata su più competizioni: servirà un rinforzo. Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport Giuntoli ha in mente quattro nomi per potenziare la difesa.

Juve, sostituto Bremer: tre giocatori più uno nella lista di Giuntoli

Tra i giocatori seguiti da Giuntoli troviamo Jorrel Hato dell’Ajax, Sam Beukema del Bologna e Jakub Kiwior dell’Arsenal. Quest’ultimo potrebbe rivelarsi la soluzione low cost più interessante visto che non sta trovando molto spazio in Premier League e per questo i Gunners potrebbero lasciarlo partire senza troppe difficoltà in prestito. A loro tre va però aggiunto un quarto nome, quello di Muharemovic. Il giovane difensore bianconero è al momento in prestito al Sassuolo ma potrebbe essere richiamato alla Continassa. Non va quindi esclusa la soluzione interna. Per il momento niente di ufficiale: non resta che aspettare per capire le prossime mosse.