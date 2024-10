L'ex medico della Juve Tencone: "Bremer? Più si gioca, più ci si fa male" - JuveNews.eu

Intervistato da La Stampa l'ex responsabile medico della Juve Fabrizio Tencone ha parlato dei tanti infortuni gravi di questo inizio stagione

Intervistato da La Stampa il direttore del centro Isokinetic Torino nonché ex responsabile medico della Juve Fabrizio Tencone ha detto la sua sui tanti infortuni gravi di questo inizio stagione: “Più si gioca e più ci si fa male, non è una considerazione emotiva ma è una constatazione scientifica legata all’esposizione al rischio. Quando si disputa una competizione ufficiale ci si espone maggiormente al rischio di farsi male, più alto di 4-5 volte rispetto a un allenamento”.

Infortuni, le parole dell’ex Juve Tencone

“L’ideale per un calciatore sarebbe giocare una partita ogni 5 o almeno 4 giorni – ha continuato l’ex medico bianconero -, quando passano 2 o 3 giorni tra un match e l’altro il rischio di infortunarsi soprattutto a livello muscolare aumenta esponenzialmente. Il riposo e il recupero della fatica rappresentano un momento importante per un atleta. Legamento crociato? Ma per quanto riguarda la rottura del legamento crociato anteriore, la statistica dice che ci si fa male soprattutto nella prima parte della gara, come successo a Bremer, e non nell’ultima, nonostante l’episodio di Zapata. Sono dati sorprendenti, si tratta di infortuni che capitano quando la componente fatica è meno importante. Anche l’entità dello scontro risulta marginale, 7-8 volte su 10 ci si rompe il crociato da soli“.