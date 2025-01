Juve, Douglas Luiz tra Derby e mercato: le ultime novità

Douglas Luiz potrebbe essere titolare nel derby tra Juve e Torino ma occhio al mercato: le ultime novità sul brasiliano

Sembrava essere uno dei grandi colpi del mercato estivo della Juve. In realtà però Douglas Luiz a Torino fin qui non ha convinto. Il centrocampista brasiliano è stato a lungo lontano dal terreno di gioco e nelle poche presenze non ha lasciato il segno. Per questo nel corso di questo mercato di gennaio l’ex Aston Villa potrebbe anche lasciare la Serie A: sulle sue tracce ci sono infatti diverse squadre di Premier League, pronte a farlo tornare in Inghilterra. Thiago Motta però vuole dargli un’altra chance.

Juve, Douglas Luiz titolare contro il Torino?

Sabato 11 gennaio alle 18:00 la Juve scenderà in campo contro il Torino nel derby della Mole e Douglas Luiz potrebbe essere titolare. Locatelli è infatti squalificato e l’allenatore bianconero sta pensando proprio al brasiliano per un posto a centrocampo al fianco di Khephren Thuram. Per Douglas si tratterebbe di una chance importante per mettersi in mostra e la Vecchia Signora non vede l’ora di dargliela. L’investimento da 50 milioni di euro per acquistarlo è stato infatti molto oneroso e rivendendolo ora difficilmente si riuscirebbe a fare una plusvalenza. Non resta quindi che cercare di rilanciare il centrocampista, nella speranza che la seconda metà di stagione arrivi una vera svolta.