Serie A, le designazioni della 20esima giornata: Fabbri per il derby

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle designazioni arbitrali della ventesima giornata.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della designazione arbitrale del derby di Torino: “Torino e Juventus si affronteranno l’11 gennaio nel Derby della Mole allo stadio Olimpico Grande Torino, fischio d’inizio dell’incontro fissato per le 18:00. Nella giornata di oggi sono state rese note le designazioni arbitrali per il match del fine settimana. SERIE A | TORINO-JUVENTUS, GLI ARBITRI Ecco la squadra arbitrale per l’incontro: Arbitro: Fabbri; Assistenti: Rossi M. – Rossi L.; Quarto ufficiale: Ayroldi; VAR: Meraviglia; AVAR: Paterna”.

Le altre designazioni

“Lazio – Como Venerdì 10/01 ore 20.45 Tremolada Tolfo – Trinchieri IV: Arena VAR: Camplone AVAR: Di Paolo Empoli – Lecce Sabato 11/01 ore 15.00 Chiffi Imperiale – Preti IV: Collu VAR: Marini AVAR: Sozza Udinese – Atalanta Sabato 11/01 ore 15.00 Mariani Dei Giudici – Ceccon IV: Perri VAR: Serra AVAR: Guida

Milan – Cagliari Sabato 11/01 ore 20.45 Marchetti Alassio – Cipressa IV: Perenzoni VAR: Di Paolo AVAR: Camplone Genoa – Parma domenica 12/01 ore 12.30 Colombo Perrotti – Niedda IV: Galipò VAR: Mazzoleni AVAR: Meraviglia

Venezia – Inter domenica 12/01 ore 15.00 Piccinini Berti – Vecchi IV: Feliciani VAR: Paterna AVAR: Guida Bologna – Roma domenica 12/01 ore 18.00 Abisso Scatraghi – Zingarelli IV: Manganello VAR: Sozza AVAR: Serra Napoli – Hellas Verona domenica 12/01 ore 20.45 Zufferli Cecconi – Fontemurato IV: Sacchi VAR: Ghersini AVAR: Marini Monza – Fiorentina Lunedì 13/01 ore 20.45 Dionisi Del Giovane – Pagliardini IV: Marinelli VAR: Guida AVAR: Mazzoleni”.