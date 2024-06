Juve, in arrivo Douglas Luiz: decisivo il blitz a Londra di Giuntoli

L'affare Douglas Luiz sembra sempre più vicino: grazie al blitz a Londra di Giuntoli la Juve è ora a un passo dal centrocampista

Il primo, grandissimo regalo per Thiago Motta sembra essere Douglas Luiz. La Juve con una trattativa lampo ha quasi chiuso il mediano inglese con una mossa di calciomercato praticamente perfetta. 18 milioni di euro più il cartellino di McKennie e Iling Jr, questo l’accordo trovato tra i bianconeri e l’Aston Villa. Decisivo il blitz di Cristiano Giuntoli, che si è recato personalmente a Londra per limare gli ultimi dettagli. Il classe 1998 è valutato circa 65 milioni di euro, giocatore totale e che potrà far fare il salto di qualità alla mediana della Vecchia Signora. Per lui ben 10 goal e 10 assist nell’ultima stagione, conditi da un’ottima qualità tecnica e abilità difensive. Manca ancora l’annuncio ufficiale ma l’affare si prepara a una fumata bianca.