Moretto: “D. Luiz dovrebbe guadagnare 6-7 milioni a stagione”

Matteo Moretto, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile arrivo di Douglas Luiz.

Matteo Moretto, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole su X sul possibile arrivo di Douglas Luiz in bianconero, considerando che la trattativa è in fase molto avanzata, come riportato da diverse testate nelle ultime ore: “Juventus e Aston Villa stanno avanzando nei dialoghi riguardanti la struttura della trattativa che porterebbe Douglas Luiz in bianconero. Operazione da circa 60 milioni di euro complessivi, con una base fissa di 20 cash più Samuel Iling-Junior e Weston McKennie. Ancora da discutere tutti i dettagli contrattuali dei singoli calciatori. La richiesta di ingaggio di Douglas Luiz può toccare i 6-7 netti a stagione”.