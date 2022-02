Mercato Juve, Di Marzio a sorpresa: “Ecco chi vuole comprare Allegri”

La Juve in questo periodo è impegnata su tanti fronti, dal campo al mercato. La squadra guidata da Allegri infatti deve centrare la qualificazione alla prossima Champions League , sperando di fare anche un bel cammino nell'attuale edizione. Nel frattempo però, la dirigenza bianconera lavora già sul fronte calciomercato.

E anche da questo punto di vista, molto importanti saranno le indicazioni che arriveranno direttamente da Massimiliano Allegri . Il tecnico livornese infatti avrà un peso specifico importante nelle scelte e nei movimenti in vista della prossima estate.

Anzi, stando a quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport, Allegri avrebbe già in mente quello che sarebbe uno dei primi obiettivi di mercato della Juve per il prossimo anno <<<