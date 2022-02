Mercato Juve / Colpo da sogno, Allegri alza il telefono: “Contatti diretti!”

Anche a mercato chiuso, le notizie che coinvolgono la Juve non mancano mai. La dirigenza bianconera, con Cherubini in testa, si sta muovendo su molteplici direzioni e sta lavorando su più tavoli. Insomma, di carne al fuoco ce n'è sempre parecchia dalle parti della Continassa quando si parla di calciomercato.

E proprio Cherubini, chiamato ad un gran lavoro tra rinnovi e movimenti in uscita e in entrata, potrebbe trovare in Massimiliano Allegri un alleato molto prezioso per alcune operazioni di mercato.