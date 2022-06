Mercato Juve | Di Maria-Pogba: poi si pensa ad un terzo colpo da urlo

Juventus all'opera. Adesso i bianconeri sembrano aver messo sinceramente il piede sull'acceleratore. Il piano è molto chiaro: la volontà è quella di dare a Massimiliano Allegri una rosa che possa essere davvero competitiva, sin da subito, non solo in Italia. L'ultima annata ha fatto capire molto bene quali fossero le falle da andare a coprire ed è per questo che adesso non si vuole sbagliare.