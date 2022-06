Mercato Juve / Di Maria più Kostic. E Agresti fa volare: “Vi confermo che…”

Particolare attenzione al reparto offensivo che - dopo i pesanti addii di Dybala, Bernardeschi e pure quello di Morata - ha bisogno di più di un rinforzo. Ecco perché, come spesso vi abbiamo sottolineato, l'intenzione della Juventus sarebbe quella di mettere a segno due colpi per gli esterni più un altro per il vice-Vlahovic. Per quanto riguarda le ali, i nomi più caldi sono ovviamente quelli di Di Maria e Kostic. Due nomi complementari e che non si escludono a vicenda.