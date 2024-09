Mercato Juve | Contatti in corso per il colpo in attacco: “Un fenomeno”

Calciomercato vivo in casa Juventus. In queste ore si torna a parlare di un possibile colpo lì davanti: il punto

Più volte abbiamo parlato di quello che sarebbe potuto succede in casa Juventus in questo periodo, relativamente al calciomercato. Questo perché Giuntoli sembra avere le idee chiarissime rispetto alle mosse da portare a termine e perché, allo stesso tempo, alcune necessità sembrano mostrarsi in tutta la loro chiarezza. Tanto per intenderci: non solo Vlahovic non sta segnando come dovrebbe ma alla Juve, manca anche un degno sostituto. Ruolo in cui sembra essere sprovvista. Ecco il motivo e la ragione per cui in queste ore si stanno facendo serie valutazioni anche su chi potrebbe arrivare in bianconero a gennaio.

Calciomercato, la Juventus sogna in grande

Se per la prossima estate il grande obiettivo è Osimhen, per gennaio il colpaccio sarebbe rappresentato da Jonathan David del Lille. Un fenomeno vero e proprio, una macchina da gol che – come noto – andrà a scadenza nel 2025. E che dunque, in estate, sarebbe acquistabile a zero. Da qui nasce l’idea di provare l’assalto a gennaio. Offrendo (per un calciatore che vale 50 milioni) una somma vicina ai 10-12. Un’idea per convincere il Lille a dare la preferenza alla Juve, considerando che accettando non perderebbe il ragazzo a zero. Ragazzo, che non intende rinnovare il suo contratto. E che per la Juventus sarebbe un colpo super. Ecco, su questo, ci sono novità.

Proprio rispetto a quello che vi abbiamo detto, infatti, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti per capire la fattibilità della cosa. Al momento non ci sono grossi aggiornamenti in merito ma tutto lascia pensare che qualcosa di grosso potrebbe avvenire nell’arco di poco tempo. Intanto, Ceccarini – esperto di calciomercato – ha svelato una indiscrezione pesantissima su Vlahovic <<<