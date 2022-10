Calciomercato Juventus / Non solo De Paul, in arrivo altri due colpi

La vittoria nel derby torinese dovrà essere solamente il primo passo per provare a risalire la china dopo un inizio di stagione disastroso. Soprattutto in Champions, dove potrebbe essere troppo tardi per sistemare le cose. Ciò non toglie che in via Druento si stia pensando di agire in maniera piuttosto pesante sul mercato di gennaio per provare a risollevare le sorti di un'annata partita con il piede sbagliato.