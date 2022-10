Mercato, ecco la vera Juve: la formazione da sogno per il 2023

In casa Juventus sta succedendo di tutto. I risultati al di sotto delle aspettative, le voci che vorrebbero uno spogliatoio spaccato, alcuni calciatori pronti a salutare prima del tempo. Insomma, se non si tratta di una polveriera poco ci manca. Tuttavia ci sono anche notizie positive da considerare. Chiesa è prossimo al rientro (potrebbe persino essere convocato per il match con l'Empoli). Anche per Pogba potrebbe essere questione di giorni. Di Maria dovrà dimostrare di essere un fattore determinante alla ripresa del campionato.