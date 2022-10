Calciomercato Juventus – Pazza idea dal Bayern, si valuta un colpo a sorpresa

Gli ultimi anni non sono stati all'altezza delle aspettative. La dirigenza juventina ha commesso troppi errori di valutazione sia nella scelta della guida tecnica che in quella dei calciatori comprati. Un cambio di rotta è d'obbligo se si vuole tornare a primeggiare in Italia e in Europa.

Sebbene si parli costantemente di finanze non propriamente floride del club, si starebbero comunque programmando investimenti importanti nella prossima sessione di calciomercato. C'è la ferma convinzione che la stagione non sia ancora compromessa del tutto. Di certo a gennaio non potrai andare a prendere nomi banali. La notizia che sta circolando in queste ore sarebbe per certi versi clamorosa. La Vecchia Signora potrebbe strappare un campione al Bayern Monaco