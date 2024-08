Mercato Juve | Clamoroso Chiesa! A sorpresa, Giuntoli ci sta provando

Giuntoli avrebbe le idee molto chiare rispetto a ciò che c'è da fare sul fronte che porta a Federico Chiesa e al calciomercato

Il calciomercato della Juventus deve ancora dare il meglio. Sia per ciò che riguarda le entrate che per quel che concerne le uscite, in queste ore sta succedendo di tutto. La Juventus sembra pronta a costruire una rosa che possa davvero fare la differenza sin dalle prime battute e Thiago Motta, in questo senso, è assolutamente allineato a quella che è la visione della società. Il punto focale, comunque, è rappresentato da ciò che accadrà nei prossimi giorni. C’è la volontà assoluta e totale di provare a chiudere dei colpi importanti che vanno da Koopmeiners a Nico Gonzalez, su cui – pure – abbiamo degli importanti aggiornamenti.

Koopmeiners e Nico Gonzalez: le ultime sulla Juventus

Koopmeiners ha fatto capire all’Atalanta di volere solamente la Juventus. Gasperini è stato freddo ma chiarissimo nel comunicarlo a telecamere accese al popolo dell’Atalanta e conseguentemente anche a quello della Juventus. Per ora, però, la Dea tiene duro. Giuntoli molto a breve potrebbe presentare un’offerta da oltre 50 milioni di euro. Che dunque, si avvicinerebbe e non di poco alla richiesta dei famosi 60. Poi, c’è anche la questione legata a Nico Gonzalez. La Juventus avrebbe deciso di mollare Galeno, per concentrarsi totalmente proprio sul giocatore della Fiorentina. Quelle che stiamo vivendo sono ore bollenti anche per questa ragione. Motivo per cui sarà bene tenere le antenne dritte. E non è finita. Novità significative stanno arrivando anche sul fronte legato a Chiesa.

Chiesa, quale futuro? L’idea di Giuntoli

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, in pole tra le preferenze della Juventus per la risoluzione di questo problema, c'è lo scambio con il Napoli: con Raspadori. Per la Juventus sarebbe la mossa perfetta, utile a cogliere due piccioni con una fava. Liberarsi di Chiesa e prendere il vice-Vlahovic. Che dirà Antonio Conte? Anche su questo, arriveranno aggiornamenti molto a breve. Detto questo, comunque, le novità non sono finite qui.