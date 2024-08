Mercato Juve, Koopmeiners-Nico Gonzalez e… terzo colpo clamoroso!

Che la Juventus stia lavorando in maniera folle in sede di mercato è chiaro a tutti. Il lavoro svolto fino ad ora da Giuntoli è la piena dimostrazione che i bianconeri vogliono tornare a vincere e non solo a competere. C’è ancora tempo per operare, per provare a fare bene vendendo e comprando. Ma in generale possiamo serenamente affermare che sull’agenda della dirigenza Juventina i nomi scritti con la penna rossa non è che siano tantissimi. Sono pochi e molto chiari.

News Juventus: raffica di calciomercato

Il primo è sicuramente rappresentato da Koopmeiners. Il secondo da Nico Gonzalez mentre il terzo potrebbe essere un’assoluta sorpresa di cui solo qualcuno sta iniziando a vociferare. Per il fare il punto della situazione su tutto quello che abbiamo raccolto, indiscrezioni bollenti e meno, abbiamo realizzato una breve raffica per far comprendere a tutti i tifosi della Juventus in pochi attimi, quel che sta succedendo. Iniziamo dalla prima scheda per poi scorrerle tutte: siete pronti? Partiamo! <<<