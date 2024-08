La Juve vende Chiesa e prepara il colpo! Di Marzio: “30 milioni!” / Mercato

C’è ancora qualcuno che pensa che il calciomercato della Juventus sia fermo. Tutto sbagliato. Giuntoli sta lavorando da settimane ad operazioni che porteranno la Juve ad avere una rosa di primo livello, capace di lottare sin da subito per lo scudetto e allo stesso tempo fare bene in Europa, dove i bianconeri sono obbligati ad essere protagonisti. Una delle prime questioni da risolvere è senza dubbio legata a Federico Chiesa. Il futuro del giocatore condizionerà anche le mosse in entrata che la Juventus si è prefissata ed è per questa ragione che da giorni si lavora per capire come pianificare al meglio la sua uscita. In tal senso, nella notte, sono arrivati aggiornamenti pesanti e molto importanti.

Calciomercato Juventus: da Chiesa al colpo in attacco

Da una parte c’è Alfredo Pedullà che quando si parla di un possibile scambio con Frattesi parla di fantamercato. Dall’altra – come vi abbiamo riportato – c’è Balzarini che dice che l’idea di scambio, inizia a prendere forma. Insomma: qualcosa sotto sotto si sta muovendo. Ma il punto centrale è rappresentato dal fatto che – scambio o no – la Juventus non vuole ritrovarsi nella spiacevole situazione di perdere a zero il giocatore. Ecco il motivo per cui tutti crediamo che alla fine, qualcosa succederà prima della fine del calciomercato. Allo stesso tempo, comunque, Di Marzio parla di movimenti in entrata molto importanti: ecco cosa ha detto parlando della Juventus in diretta su Sky Sport <<<