Mercato Juve: Cherubini può rubare un giocatore a Marotta, secondo Sky

Manca sempre meno al raduno per il ritiro estivo della Juve, che ora è chiamata ad accelerare sul mercato. Di temi in ballo ce ne sono davvero tanti. Dagli esterni d'attacco alla difesa, passando per diverse cessioni che la Juventus dovrà per forza riuscire a concretizzare.

Tra i nomi più chiacchierati di questo periodo, c'è sicuramente anche quello di Matthijs de Ligt. La Vecchia Signor vorrebbe blindare il suo gioiello con un rinnovo che, però, per ora il difensore ha rifiutato. Tanto che de Ligt sarebbe finito subito nel mirino di grandi club internazionali. Il più interessato pare essere il Chelsea, con Tuchel che avrebbe messo l'olandese in cima alla sua lista dei desideri. I primi tentativi dei Blues (30/40 milioni più Werner o Pulisic) sono stati rispediti al mittente della Juventus. Al momento, i bianconeri chiedono solo il pagamento cash della clausola, l'unico modo per portar via de Ligt da Torino. Nel frattempo però, Madama continua a guardarsi introno anche in entrata. Tanto che, secondo Sky Sport, la Juve si starebbe inserendo per tentare di soffiare un colpo di mercato ai rivali nerazzurri <<<