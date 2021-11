Mercato Juve | Conferme pesanti: “Cherubini punta un campione d’Europa”

Quando la Juve avrà piazzato qualche cessione importante, potrà pensare anche più in grande. A gennaio la dirigenza bianconera vuole risolvere qualche situazione in uscita. In primis quella di Aaron Ramsey, che percepisce un ingaggio molto pesante per le casse del club. Si valuta anche la rescissione, a patto che il gallese non esiga una buonuscita.