Juve, asse con la Lazio per portare MIlinkovic-Savic in bianconero?

L'imminente scadenza di contratto di Sergej Milikovic-Savic fa ben sperare la Juve che ha già messo sul piatto 20/25 milioni di euro più bonus per portare il serbo in bianconero. Tuttavia ci sarebbe ancora una certa distanza economica rispetto alle richieste di Claudio Lotito che non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni di euro. Al momento ciò che trapela è che il centrocampista biancoceleste non rinnoverà con la Lazio e potrebbe lasciare Formello già nei prossimi mesi. Oltre alla Juventus ci sono poi diversi club interessati - tra cui il PSG- anche se al momento i bianconeri restano in pole position anche in vista del nuovo infortunio di Paul Pogba (ieri sera nel match di campionato contro la Cremonese) e del possibile addio di Adrien Rabiot a fine campionato.

E pur di riuscire nell'affare la società bianconera sta pensando ad un escamotage, offrendo per esempio uno sconto su Luca Pellegrini ( in prestito alla Lazio da quattro mesi e il cui prezzo per il riscatto è fissato a 15 milioni di euro) e inserendo nell'affare anche un altro giocatore di proprietà sempre della Juventus: Dejan Kulusevski. Lo svedese farà ritorno a Torino a fine stagione -probabilmente solo di passaggio- dopo aver trascorso quasi due anni con la maglia del Tottenham.

Con la mancata qualificazione in Champions, gli Spurs non saranno obbligati a versare i 35 milioni di riscatto -come da accordi. Lo svedese -che ha un contratto con la Juve fino al 2024- percepisce 3,5 milioni di euro a stagione. Al momento sulla lista dei biancocelesti -oltre a lui- si stanno vagliando anche altri profili. Per rinforzare il centrocampo la Lazio sta pensando a Nicolò Rovella, protagonista di una stagione molto positiva con la maglia del Monza, in prestito dalla Juventus. Il 21enne ha infatti accumulato più di 1500' in Serie A, ha messo a segno 1 gol e 1 assist; 19 infine le presenze da titolare questa stagione.