Siviglia 0-3, Mendilibar pensa alla Juve: “Siamo a un passo dalla finale”

La notizia più bella per la formazione spagnola è però il ritorno al gol del Tecatito Corona. L'attaccante messicano lo scorso agosto ha infatti subito un brutto infortunio alla caviglia, e contro il Valladolid è tornato in campo e ha segnato in appena 10 minuti. Ai microfoni di Dazn ha detto: "Molte persone non capiscono quando dico che non è solo calcio ma è la mia vita. Sono molto contento del mio ritorno e il gol è la ciliegina sulla torta di questi lunghi otto mesi. È stato un lungo viaggio e sono felice di essere tornato. Ricordo il giorno in cui mi sono infortunato, ma grazie a Dio ora sorrido di nuovo. Ringrazio i miei compagni, la famiglia e mio padre per il supporto".