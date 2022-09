Calciomercato Juventus / Terremoto in Premier, Cherubini prepara il colpaccio

Ultime notizie

Non solo in casa Juventus regna il malumore per un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Un'altra big europea, il Chelsea, ha da poco esonerato Thomas Tuchel, reo di aver collezionato risultati piuttosto deludenti in queste prime partite. L'allenatore tedesco si è detto "devastato" per quanto accaduto. La nuova proprietà americana dei Blues è decisa ad attuare una profonda opera di rinnovamento che coinvolgerà non solo la guida tecnica, ma anche il parco giocatori. A tal proposito la Juventus osserva interessata soprattutto le sorti di un vecchio pallino.

Stiamo parlando di N'Golo Kante, uno dei centrocampisti top del panorama europeo che potrebbe non rinnovare con il club di Stamford Bridge. Con la gestione Abramovic, la firma per un prolungamento era vicinissima, ma il nuovo proprietario Todd Boehly non sembra intenzionato a puntare su un 31enne per il futuro. Nonostante si tratti di un grandissimo campione, assolutamente integro. Ma è bene spiegare nel dettaglio la situazione. Come rivelato da The Athtletic, l'ex Leicester avrebbe rifiutato una proposta del Chelsea per un biennale più opzione per un terzo anno. La politica Blues imporrebbe di non fare contratti troppo lunghi per gli over 30.

Kantè pare essersi indispettito perché al suo coetaneo Koulibaly è stato accordato un contratto da 4 anni più uno. C'è grossa tensione al momento fra l'entourage del francese ed il club. Cherubini sogna di ricomporre a centrocampo la coppia della Francia campione del Mondo. Pogba e Kante rappresenterebbero una diga quasi insormontabile in mediana. Kantè percepisce un ingaggio superiore ai 10 milioni di sterline, ma grazie al decreto crescita si potrebbe riuscire a garantirgli la cifra che chiede. Tra l'altro, proprio il Polpo potrebbe rappresentare uno stimolo in più per il campione parigino per raggiungere Torino. Ma rimanendo in tema mercato, arriva Simeone? Cherubini intanto pensa allo scambio<<<