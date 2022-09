News Juve / Mercato, botto a sorpresa: capolavoro per giugno!

Il giudizio sull'operato della società a fine mercato non poteva che essere positivo. Alla corte di Allegri sono arrivati nomi di primissimo piano che purtroppo per un motivo e per un altro ancora non hanno potuto dare il loro contributo. Ciò non vuol dire che la Juve sia una squadra completa e soprattutto perfetta. Alcune pecche sono state visibili già in queste prime uscite. La dirigenza è pronta a tornare pesantemente sul mercato.