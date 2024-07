Calciomercato Juve – Annuncio clamoroso su Kvaratskhelia! / News

Ci sono indiscrezioni molto importanti rispetto a quello che potrebbe avvenire in sede di calciomercato in casa Juve

Giuntoli sta correndo a mille all’ora in sede di calciomercato e lo abbiamo visto a più riprese con diverse questioni messe sul tavolo della Juventus che sembrano risolvere con grande rapidità. Una di queste questioni riguarda senza dubbio l’acquisto di calciatori forti che possano aiutare Thiago Motta nella rincorsa con lo scudetto, primo obiettivo dei bianconeri in vista della prossima stagione. Per comprare calciatori forti, ovviamente, servirà l’ok da parte della dirigenza su ogni operazione e allo stesso tempo anche la grande bravura da parte di Giuntoli nel cogliere le giuste occasioni. E proprio in questo senso, grande attenzione: sta circolando una voce molto particolare relativamente a Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia il sogno della Juventus

Il noto giornalista Momblano ha parlato ai microfoni di Juventibus e ha svelato qualcosa che ha lasciato tutti senza parole: “Il grande sogno proibito di Giuntoli è Kvara, che ha rifiutato la proposta di rinnovo di 5 milioni annui messi sul piatto dal Napoli. Il papà di Kvara si fa vivo con Giuntoli un giorno sì e l’altro no perché troverà occupato“. Una notizia clamorosa che lascia aperti degli spiragli che farebbero crollare il mondo e che farebbero tremare, seriamente, la Serie A. E’ ovvio, al momento sembra essere sinceramente un’operazione quasi impossibile. Ma il fatto che il calciatore sembra aver rifiutato il rinnovo e che al padre possa interessare una destinazione come quella bianconera, lascia in piedi qualche piccola opportunità che l’affare – magari a fine estate – possa essere il vero botto di questa sessione di affari. Motivo per cui noi continueremo a tenervi aggiornati. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione: nella testa di Giuntoli ci sarebbe l’idea di costruire una formazione pazzesca. Eccola <<<