In un mercato che ancora stenta a decollare, Cherubini pensava di regalare il primo colpo alla Juve in tempi relativamente brevi con l'acquisto di Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo è ancora in cima alla lista delle preferenze dei bianconeri, ma la trattativa con Carnevali si sta rivelando più complessa del previsto. Tanto da costringere la Juventus a valutare delle alternative di lusso <<<