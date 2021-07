Calciomercato Juventus – Annuncio da brividi: avete sentito?

Come nostro solito, torniamo a fare il punto della situazione in casa bianconera con la nostra raffica di flash news, in cui racchiudiamo in un unico articolo tutte le ultime notizie relative al calciomercato della Juventus. Tante voci e tante nuove indiscrezioni, una dopo l'altra. E occhio, perché questa volta ci sono notizie davvero grosse e pure qualche sorpresa clamorosa. Per questo vi consigliamo di scorrere tutte le news fino alla fine. Pronti? Partiamo subito allora con la prima notizia <<<