Juve, l’agente di Chiesa incontra la Roma: c’è margine per chiudere

Incontro tra l'agente di Chiesa e la Roma: accordo ancora lontano ma c'è margine per chiudere. Le ultime novità sull'attaccante della Juve

Nella giornata di martedì 11 giugno 2024 l’agente di Chiesa Fali Ramadani ha incontrato a Roma la dirigenza giallorossa. Il procuratore ha parlato sia con Lina Souloukou che con il nuovo direttore sportivo Ghisolfi e le prime impressioni sono state positive. La squadra di De Rossi vuole l’esterno italiano della Juve ed è pronta a fare sul serio, ma per il momento l’accordo è ancora lontano. Il giocatore ha aperto alla possibilità di trasferirsi nella Capitale ma ora servirà trovare l’intesa economica. Servirà tempo ma ci sono i margini per riuscire a chiudere. Alla Juve Chiesa ha deluso le aspettative e il nuovo allenatore Thiago Motta preferisce esterni con altre caratteristiche. Per questo l’ex Fiorentina starebbe pensando all’addio: sembra il momento adatto per cambiare aria.