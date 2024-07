Jacobelli: “Cessioni? La Juve sta seguendo una strategia chiara”

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Xavier Jacobelli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Capisco le perplessità di alcuni tifosi sulle cessioni dei giovani, ma mi sembra che la Juve abbia optato per una strategia chiara, vuole costruire una squadra per provare a vincere subito, e l’olandese dell’Atalanta ne è la dimostrazione più chiara. Sulla valutazione che ne fanno i bergamaschi c’è poco da commentare, magari tre anni fa Koopmeiners era uno sconosciuto, ma adesso la situazione è completamente diversa e nel mercato è la richiesta a fare i prezzi, un discorso simile lo si può fare anche per Calafiori”.