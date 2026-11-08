Il mercato della Juventus potrebbe riservare una sorpresa in vista della sessione invernale. Dall'Argentina, infatti, torna a circolare il nome di Mauro Icardi, attaccante che starebbe valutando la possibilità di rientrare in Italia a gennaio. Al momento si tratta di un'ipotesi di mercato, ma secondo le indiscrezioni provenienti dal Sudamerica anche il club bianconero sarebbe stato informato della possibilità di avviare un'operazione.

Icardi proposto alla Juventus: possibile ritorno in Serie A

Secondo quanto riferito da TyC Sports, l'attaccante, attualmente svincolato, starebbe prendendo in considerazione diverse opportunità per il proprio futuro. Il suo procuratore avrebbe proposto il giocatore a più società nelle ultime settimane, senza però riscontrare finora un interesse particolarmente concreto.

Tra i club contattati ci sarebbe anche la Juventus. Sempre secondo le indiscrezioni argentine, la dirigenza bianconera starebbe riflettendo sulla possibilità di prendere in considerazione il profilo di Icardi, anche alla luce delle prestazioni offerte recentemente da Randal Kolo Muani e Nick Woltemade.

Un eventuale trasferimento a Torino potrebbe rappresentare una nuova esperienza in Serie A per l'attaccante argentino, già protagonista con le maglie di Sampdoria e Inter. Icardi, inoltre, sarebbe disposto ad abbassare le proprie richieste economiche pur di trovare una nuova sistemazione.

Per il momento non risultano trattative avanzate né accordi tra le parti. Le prossime settimane saranno importanti per capire se la suggestione potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto e se la Juventus deciderà effettivamente di approfondire il discorso.