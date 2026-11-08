Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Fiorentina-Juventus. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

Le parole di Spalletti a DAZN dopo Fiorentina-Juventus

L'analisi della prestazione e le difficoltà della squadra – “Perdiamo un po' di sicurezza e tranquillità di giocare. Abbiamo preso gol dopo poco senza trasmettersi lo slittamento della linea difensiva. Poi abbiamo avuto delle belle reazioni ma non riusciamo ad essere costanti anche come rendimento individuale. Si fa per dieci minuti bene una cosa, poi ci manca altro…”.

La necessità di avere più coraggio – “In alcuni momenti si decide di non fare niente e stare lì ad accettare la situazione senza andare a scegliere e reagire perché poi è la scelta che toglie qualsiasi dubbio che uno ha addosso. I dubbiosi non riescono quasi mai a portare nulla a casa”.

Le motivazioni dietro le scelte offensive – “La scelta è stata dettata dal fatto che loro ti vengono ad aggredire e non abbiamo una grande costruzione da dietro quindi bisogna andare diretti sulle punte. Anche se questa non è la qualità primaria di Woltemade perché poi ha difficoltà a tenerla, lui è più di palleggio e protezione con la squadra. Kolo Muani ora sta un po' meglio, con questa condizione e ritrovata verve si può mettere da qualsiasi parte e lui porta a casa la prestazione”.

Il commento sull'episodio del rigore – “Non lo so, perché io non lo so… Posso avere la domanda di riserva? Non ho bisogno di rivederlo, l'ho già visto in campo”.