Randal Kolo Muani è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Fiorentina-Juventus. L'attaccante bianconero ha commentato la prestazione della squadra, soffermandosi sul risultato, sulle caratteristiche del suo ruolo da esterno e sul lavoro da portare avanti durante la pausa per le nazionali.

Le parole di Kolo Muani a DAZN dopo Fiorentina-Juventus

La delusione per il risultato finale – “Chiaramente non sono contento. Sapevamo che oggi non era facile, questa partita chiudeva un piccolo ciclo. Dobbiamo continuare a lavorare duro per ottenere i risultati”.

La libertà di giocare sulle corsie offensive – “Se gioco sono contento, non importa se a destra o sinistra. È chiaro che quando ho spazio da attaccare riesco a sfruttare al meglio quelle che sono le mie qualità”.

La pausa per preparare la ripartenza – “Abbiamo la pausa per lavorare duramente. Abbiamo fatto troppi pareggi e sconfitte, sicuramente siamo in ritardo ma vogliamo farci trovare pronti per il rientro”.