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Lorenzo Focolari
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La Juventus torna in campo per l'undicesima giornata di Serie A. Questa sera, alle ore 20:45, i bianconeri di Luciano Spalletti affrontano la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, in una trasferta importante per proseguire il proprio cammino in campionato.

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