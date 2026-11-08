Fiorentina-Juventus LIVE: segui la diretta testuale della partita di Serie A con aggiornamenti in tempo reale, gol, occasioni e tutte le emozioni del match.
La Juventus torna in campo per l'undicesima giornata di Serie A. Questa sera, alle ore 20:45, i bianconeri di Luciano Spalletti affrontano la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, in una trasferta importante per proseguire il proprio cammino in campionato.
Segui il match su Juvenews.eu, con la nostra diretta testuale: aggiornamenti minuto per minuto, occasioni da gol, sostituzioni e tutti gli episodi più importanti della partita.
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