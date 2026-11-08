Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus, partita valida per l'undicesima giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Luciano Spalletti e Paolo Vanoli hanno sciolto gli ultimi dubbi, scegliendo gli undici titolari per una sfida importante per entrambe le squadre.

La novità principale in casa bianconera riguarda il modulo: la Juventus si schiera con il 4-3-3, affidandosi a Kolo Muani, Woltemade e Boga nel reparto offensivo. La Fiorentina risponde con un 4-2-3-1, con Pellegrino riferimento avanzato e tre giocatori alle sue spalle.

Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Vanoli e Spalletti

Vanoli schiera De Gea tra i pali, con Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario a comporre la linea difensiva. Davanti alla retroguardia agiranno Ndour e Oulai, mentre sulla trequarti ci saranno Mastantuono, Gonçalves e Njie, alle spalle dell'unica punta Pellegrino.

Spalletti risponde con Vicario in porta e una difesa a quattro formata da Kalulu, Bremer, Lucumí e Cabal. A centrocampo spazio a McKennie, Douglas Luiz e Koopmeiners. In attacco, il tecnico bianconero punta sul tridente composto da Kolo Muani, Woltemade e Boga.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Gonçalves, Njie; Pellegrino. All. Vanoli.

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. All. Luciano Spalletti.