Jeremie Boga è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Juventus, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. L'attaccante bianconero, schierato titolare da Luciano Spalletti nel tridente offensivo insieme a Kolo Muani e Woltemade, ha parlato del momento attraversato dalla squadra e dell'importanza della trasferta di Firenze.

Le parole di Boga a DAZN prima di Fiorentina-Juventus

La fiducia dopo le ultime vittorie – “Buon momento, abbiamo vinto le ultime due e oggi è molto importante per noi per dare continuità. Sappiamo che sarà difficile stasera qui ma abbiamo lavorato bene”.

L'importanza di trovare continuità – “Quando non vinci è sempre difficile, poi se vinci tutto diventa più facile. Dobbiamo dare continuità e questo è il messaggio che vogliamo dare”.

Le indicazioni di Spalletti e la titolarità – “Cosa mi ha detto Spalletti. Niente di speciale, non inizio la partita da un po’ di tempo ma mi sento bene e voglio dare il massimo”.