Icardi alla Juventus, il clamoroso annuncio di calciomercato

La Juventus sta lavorando in sede di calciomercato per provare a costruire una rosa sempre più profonda e qualitativa

Calciomercato Juventus, ecco la situazione in attacco

In casa Juventus il tema legato al calciomercato rischia di essere più bollente di quanto si possa anche solo immaginare. Lo diciamo nella misura in cui in questi giorni stanno uscendo fuori indiscrezioni di ogni genere e tipo rispetto a quelle che potrebbero essere le prossime mosse del club bianconero in vista del prossimo futuro. C’è la questione legata al rinforzo in difesa, che vede Skriniar in pole tra le preferenze di Giuntoli. E poi ci sono alcune voci che parlano di un rinforzo in attacco che la Juve vorrebbe provare a portare a casa il prima possibile. Proprio su questo argomento ha fatto il punto della situazione il giornalista Rai Paolo Paganini, ecco le sue parole.

Le parole di Paganini sulla Juventus

Nel corso di 90° minuto, in onda su Raidue, Paganini ha dichiarato: "La Juventus su Lucca? Diciamo che i bianconeri lo stanno seguendo. Ma allo stesso tempo i bianconeri stanno seguendo anche Maldini. Non solo. La Juventus avrebbe messo nel mirino pure Raspadori, anche se crediamo che difficilmente il Napoli lo darà alla Juve. Che si sta seguendo Lucca, comunque, è sicuro. E poi anche occhio ad un'ipotesi diversa. C'è – in casa Juve – un'ipotesi straniera, di una grande ritorno in Italia, che potrebbe essere quello di Mauro Icardi". 31 anni, ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe essere quel nome esotico che già conosce la Serie A e che a costi relativamente bassi può essere una sorpresa. Secondo Paganini, la Juve, sta valutando anche l'ex Inter.