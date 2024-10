Sergio Ramos alla Juventus: arriva la decisione | News calciomercato

Calciomercato Juventus, la verità su Sergio Ramos

La Juventus pareggia contro l’Inter e continua a dimostrare di avere un potenziale enorme, che potrebbe esplodere da un momento all’altro e che soprattutto fa ben sperare per il futuro. Ovviamente, tra le varie questioni di cui parlare, c’è senza dubbio anche quella legata al rinforzo in difesa che è tra le priorità della Juventus. E ovviamente stanno circolando in queste ore e in questi giorni nomi di diverso tipo e genere. Tra questi, c’è pure quello di Sergio Ramos. L’ex calciatore del Real Madrid che secondo molti, potrebbe vestire – oggi è svincolato – la maglia bianconera fino a fine stagione. Ma cosa c’è di vero?

La redazione di Juvenews.eu s’è mossa per capire come stanno davvero le cose. E quello che abbiamo raccolto parla tremendamente chiaro. Forse al calciatore non dispiacerebbe vestire la maglia della Juventus ma questa possibilità, da quel che sappiamo noi, non rientra nei piani di Giuntoli. C’è stima assoluta per un Campione del suo calibro ma la Juventus sembra indirizzata su altri nomi. Nello specifico, per rinforzare la difesa, la Juve avrebbe in mente un nome importantissimo: ecco di chi si tratta <<<